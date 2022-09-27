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27 сентября 2022, 13:19

12-летняя свердловчанка установила рекорд — подняла гирю 1111 раз

девочка поднимает гирю

Свой рекорд Виталина посвятила святому Александру Невскому и новому храму, который возводят в городе. Фото: предоставлено Александром Шаниным

Юная жительница Алапаевска Виталина Демина установила мировой рекорд, выполнив толчок гири 6 кг 1111 раз без отдыха. Информация о достижении спортсменки будет направлена в международную книгу InterRecord.

"Областной газете" об этом рассказал ее тренер, священнослужитель отец Серафим (Александр Шанин). По его словам, гиревым спортом Виталина занимается около года, ведет спортивный образ жизни, является победительницей и призером восьми любительских соревнований российского и международного уровней.

Рекордсменка вместе со своим тренером. Фото: предоставлено Александром Шаниным

"Свой рекорд она посвятила святому Александру Невскому и храму, который строится в Алапаевске в честь этого святого", — заявил собеседник издания.

Известно, что тренер уже установил три мировых рекорда и выполнил норматив мастера спорта международного класса толкнув две гири по 36 кг за минуту 26 раз. О том, как священнослужитель поднял гирю 5 555 раз, читайте здесь.

Добавим, отец Серафим занимается спортом с 6 лет, а последнее время увлекся гиревым спортом. Помимо личных тренировок проводит уроки для детей и подростков.

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Областная газета Свердловской области

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