Незарегистрированные иностранцы до 12 октября обязаны покинуть пределы РФ

Если у мигрантов нет оснований для дальнейшего пребывания в стране, то они обязаны покинуть ее пределы. Фото: Алексей Кунилов

Иностранцы, не продлившие миграционный учет, должны до 12 октября 2022 года покинуть пределы России. На Среднем Урале процесс проконтролируют сотрудники полиции.

"Органы внутренних дел свердловского гарнизона будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан, не продливших миграционный учет. Сотрудники полиции при выявлении нарушителей примут меры по привлечению их к ответственности, установленной действующим законодательством", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, до 12 октября иностранцы обязаны урегулировать свое правовое положение, разрешающее находиться им на территории России. Если у мигрантов нет оснований для дальнейшего пребывания в стране, то они обязаны покинуть ее пределы. Сделать это необходимо согласно положениям Указа Президента РФ от 15 июня 2021 г. № 364 и распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 1253-р.

Полковник Горелых призвал иностранных гостей Свердловской области заранее оформить все документы, при необходимости встать на миграционный учет. Это позволит гостям не волноваться при проведении силовиками профилактических акций под условным названием "Нелегал".

Ранее в Екатеринбурге проверили почти 11 тысяч мигрантов, полиция возбудила 868 административных производств в отношении нелегалов.