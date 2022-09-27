Омбудсмен рассказала о работе с обращениями мобилизуемых граждан

Татьяна Мерзлякова: "Наш коллектив и я сама лично держим на контроле каждое обращение". Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о совместной работе с военкомами, позволяющей реагировать на сигналы о некорректной мобилизации в регионе. По словам омбудсмена, каждое обращение находится у нее на личном контроле.

"Есть обращения, когда нам пишут, что не могут понять, почему их призвали. Разбираемся в каждом конкретном случае. Военные комиссары со мной работают напрямую. <…> Достаточно много людей — и сравнительно молодых, и уже возрастных — которые не ходили в военкоматы несколько лет, не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, в их здоровье", — отметила Татьяна Мерзлякова.

Она также заявила, что если в военкомате свердловчанин сообщит о серьезных проблемам со здоровьем, то его обязательно направят на медицинскую комиссию. "И если человек действительно не подлежит призыву, медкомиссия его туда не допустит", — добавила омбудсмен, призвав отправлять обращения в аппарат уполномоченного в случае возникновения спорных ситуаций.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что ежедневно вместе с представителями областного военного комиссариата посещает военкоматы. "Я там вижу немало людей, молодых патриотов, которые приходят и говорят: "Мы пока без повестки, но давайте посмотрим, где мы можем быть полезны", — пояснила она.

Ранее "Областная газета" писала, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к региональным омбудсменам. Она призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.