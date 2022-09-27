Темы дня

Общество
27 сентября 2022, 15:50

Омбудсмен рассказала о работе с обращениями мобилизуемых граждан

Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова: "Наш коллектив и я сама лично держим на контроле каждое обращение". Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о совместной работе с военкомами, позволяющей реагировать на сигналы о некорректной мобилизации в регионе. По словам омбудсмена, каждое обращение находится у нее на личном контроле.

"Есть обращения, когда нам пишут, что не могут понять, почему их призвали. Разбираемся в каждом конкретном случае. Военные комиссары со мной работают напрямую. <…> Достаточно много людей — и сравнительно молодых, и уже возрастных — которые не ходили в военкоматы несколько лет, не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, в их здоровье", — отметила Татьяна Мерзлякова.

Она также заявила, что если в военкомате свердловчанин сообщит о серьезных проблемам со здоровьем, то его обязательно направят на медицинскую комиссию. "И если человек действительно не подлежит призыву, медкомиссия его туда не допустит", — добавила омбудсмен, призвав отправлять обращения в аппарат уполномоченного в случае возникновения спорных ситуаций.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что ежедневно вместе с представителями областного военного комиссариата посещает военкоматы. "Я там вижу немало людей, молодых патриотов, которые приходят и говорят: "Мы пока без повестки, но давайте посмотрим, где мы можем быть полезны", — пояснила она.

Ранее "Областная газета" писала, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к региональным омбудсменам. Она призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан, их родных и близких.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.09.2022, 16:33 / Общество
Свердловские энергетики полностью ликвидировали последствия непогоды
27.09.2022, 15:50 / Общество
Омбудсмен рассказала о работе с обращениями мобилизуемых граждан
27.09.2022, 15:00 / Спорт
ХК "Автомобилист" покинули два игрока клубной системы
27.09.2022, 14:45 / Общество
В Свердловской области отремонтировали более 20 километров дорог к туробъектам
27.09.2022, 14:31 / Общество
Казахстан готов выдавать России уклонистов от частичной мобилизации