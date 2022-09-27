На Среднем Урале установили мемориальную доску ветерану контрразведки СМЕРШ

Мемориальную доску Августе Поликарповой установили на здании школы, где училась контрразведчица. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

В селе Филькино Серовского городского округа (СГО) увековечили память участницы Великой Отечественной войны, служившей в органах контрразведки СМЕРШ, Августы Федоровны Поликарповой. В честь разведчицы на здании школы, где она училась, установили мемориальную доску, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Сохранить память о разведчице предложили в УФСБ России по Центральному военному округу. Инициативу поддержали в управлении администрации СГО. На открытие мемориальной доски прибыли глава Серова Василий Сизиков, племянница Августы Поликарповой Любовь Максимова, ветераны военной контрразведки, а также ученики, педагоги школы и местные жители.

Августа Поликарпова родилась в Филькино 27 сентября 1922 года. Здесь же в 1938 году она окончила школу. Военную службу начинала под Москвой в ноябре 1942 года по линии НКВД (народного комиссариата внутренних дел).

"Августа Федоровна служила в Особом отделе, потом в СМЕРШе с момента его образования в апреле 1943 года. Службу в СМЕРШе проходила до 1946 года", — рассказала "Областной газете" главный редактор журнала "Первый в Серове" Тамара Романова, изучавшая историю разведчицы.

"Капитан СМЕРШ Поликарпова Августа Федоровна прошла службу от первого до последнего дня в этой организации. На ее примере воспитано не одно поколение оперативных сотрудников военной контрразведки. Память Августы Федоровны на сегодняшний день увековечена. Мы сделали с вами большое дело. И я думаю, что на ее примере вырастет не одно поколение мальчишек и девчонок, которые будут продолжать дело всей ее жизни", — отметил председатель Совета ветеранов УФСБ по ЦВО Геннадий Новоселов на открытии мемориальной доски.

Августа Поликарпова во время Великой Отечественной войны дошла до Берлина. Она была удостоена нескольких наград.

"За вклад в Победу над фашистской Германией награждена орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями "За боевые заслуги", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", — уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Последние годы Августа Поликарпова проживала в Серове. Скончалась ветеран 6 февраля 2020 года.

Ранее в Свердловской области провели пробег, посвященный Герою России Степану Неустроеву. Под его командованием в 1945 году водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.