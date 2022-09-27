Евгений Куйвашев продлил финансирование программы развития промкомплекса Свердловской области

Решение о продлении программы принято сегодня. Фото: Галина Соловьева

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев продлил программу "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области" и ее финансирование до 2027 года. Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как уточняют в департаменте информполитики региона, планируется увеличение объема финансирования в размере почти 722 млн рублей. Из них 317,7 млн рублей предусмотрено в 2026 году, 384 млн рублей — в 2027 году. В том числе из областного бюджета на эти цели будет направлено 397 млн рублей, еще 324,5 млн рублей — из внебюджетных источников.

Деньги пойдут на субсидирование регионального Фонда технологического развития промышленности, предоставление субсидии управляющим компаниям и резидентам технопарков, а также некоммерческим организациям на научно-технологическое развитие Свердловской области.

Напомним, направленная на развитие промышленности госпрограмма действует на Среднем Урале с 2014 года, продлевается уже в третий раз.