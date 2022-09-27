Молодой, перспективный самостоятельный

По данным федерального портала «ДОМ.РФ», Академический район стал самым продающимся региональным проектом России за 8 месяцев 2022 года. Фото: Полина Зиновьева

Год назад Академический официально стал восьмым административным районом Екатеринбурга: в устав уральской столицы были внесены соответствующие поправки. Процесс оформления «новичка» в самостоятельную территориальную единицу занял почти пять лет, распоряжение о присвоении району именно такого названия подписал лично премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН. Как сегодня живет крупнейшая екатеринбургская территория с населением 150 тысяч человек, которую уже называют «город в городе», корреспонденты «ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА и Юлия БАБУШКИНА узнали, выехав в район.

История Академического началась в середине XX века, когда в Свердловске (ныне Екатеринбурге) открылось Уральское отделение Академии наук СССР. В юго-западной части города началось активное строительство различных НИИ, жилых домов, дорожной и социальной инфраструктуры. Но в начале 1990-х из-за сложной экономической ситуации в стране этот процесс остановился. В 2000-е, когда главой Екатеринбурга был Аркадий Чернецкий (ныне первый заместитель председателя Законодательного собрания региона – Прим. ред.), к идее застройки юго-западных территорий вернулись снова. В 2006 году началось проектирование Академического района – комфортного для жизни, работы и научных открытий. Главным застройщиком стала компания «РСГ-Академическое» (входит в московскую группу компаний «КОРТРОС» – Прим. ред.).

– Уже в самом начале предполагалось, что этот микрорайон может разрастись до уровня самостоятельного административного района города, – рассказывал Аркадий Чернецкий журналистам.

Возводили его не по принципу «как получится»: уже на старте для планировки этой территории была использована единая концепция застройки. Площадку отвели большую, ее освоение рассчитано на несколько десятилетий. Общее количество жителей, как предполагается, составит порядка 300 тысяч человек.

Сегодня Академический входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

– В этом году мы ввели порядка 100 тысяч квадратных метров жилья, к началу следующего года введем еще 10 тысяч: это планировочные кварталы 10 и 11 – собственно в Академическом и на Широкой речке, – рассказал «ОГ» глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин.

Застройка продлится до 2030 года, общий объем жилья составит 9 млн квадратных метров – это жилые дома разной этажности, планировки и архитектурного дизайна. Только в ближайшие три года планируется построить 850 тысяч квадратных метров жилья.

В пресс-службе также сообщили: до конца года в Академический зайдет еще один столичный девелопер – компания «Прогресс». Она начнет застройку земельного участка площадью 6,5 гектаров в южной части района – на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау. Это будет жилой квартал с рабочим названием Amundsen. «При проектировании данного комплекса наши специалисты вдохновлялись историей норвежского полярного путешественникаРуаля Амундсена, который первым достиг Южного полюса. Это будет уникальный проект – с перепадами высот, прудами и горками, такого Екатеринбург еще не видел», – цитирует компанию пресс-служба.

Каравелла «Преображение» появилась в акватории пруда в Академическом весной этого года. Фото: Анастасия Ярчук

Первым делом – суд

По закону в самостоятельном административном районе города должны быть филиалы федеральных и региональных органов власти: районный суд, отделение полиции, ЗАГС, управление социальной защиты и другие. Решение об их открытии принимается на федеральном уровне.

Как выяснила «ОГ», еще в марте этого года Законодательное собрание Свердловской области подготовило проект федерального закона «О создании Академического районного суда города Екатеринбурга». Спикер областного парламента Людмила Бабушкина тогда заявила, что это «упростит для жителей района решение многих вопросов, связанных с рассмотрением дел в суде». Документ был направлен в Совет Федерации.

В конце августа губернатор Свердловской областиЕвгений Куйвашев на встрече с председателем комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым подтвердил намерение открыть в Академическом Дом правосудия.

«Очень важно, чтобы Академический был наделен теми полномочиями в вопросах правового взаимодействия государства и общества, которыми обладают другие районы города. Мы должны создать все необходимые условия для жителей, чтобы они могли получать государственные и муниципальные услуги непосредственно рядом с домом», – сказал глава региона.

Как пояснил Павел Крашенинников, только после принятия закона о создании в той или иной территории суда там начинают формироваться другие федеральные органы – прокуратура, правоохранительные органы, нотариат и т.д.

На сегодняшний день «команды» создать суд в Академическом со стороны федеральных властей не поступило, районные власти находятся в режиме ожидания. Параллельно Екатеринбург ведет подготовительные работы по открытию в Академическом отделений ЗАГСа и Минсоцзащиты.

Пока же завершается проектирование здания администрации Академического. Известен адрес – проспект Академика Сахарова, 57, вблизи Преображенского парка. Предварительная стоимость проекта – 400 млн рублей. Внешне здание будет напоминать мэрию Екатеринбурга: его тоже построят в классическом стиле, со шпилем по центру. Отличие в цветовой гамме – районную мэрию покрасят в голубой цвет. О точных сроках начала строительства пока не сообщается.

Сегодня райадминистрация размещается на территории строительного городка, в быстровозводимом здании на улице Академика Парина. Добраться туда без машины сложно, поэтому приемы главы, как правило, проходят в клиентских офисах УК и застройщиков.

Образование

Академический называют самым семейным районом города: здесь живет в три раза больше детей, чем в других районах. Поэтому школ и дошкольных учреждений здесь нужно много. За последний год район прирос четырьмя садиками. Теперь всего их – 22, в общей сложности их посещают 7,5 тысяч малышей. Но жилая застройка идет такими темпами, что образовательная инфраструктура за ней не успевает.

– От нашего подъезда до ближайшего садика – 100 метров, но приходится возить ребенка в детский сад в Юго-Западный район, на улицу Бардина. Дорога в одну сторону занимает 40–45 минут, – рассказывает жительница Академического Инна Сладова. – С начала июня мониторим места в пяти близлежащих садиках, но пока их нет…

Гораздо лучше обстоят дела со школами. Осенью в Академическом сдали в эксплуатацию два учреждения – школу №123 на 1,1 тысячи мест на улице Академика Парина и образовательный центр – СОШ №31 на Широкой речке, который объединил на своей площадке детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников. Теперь в молодом районе работает 8 школ, и пока потребность в учебных местах закрыта.

Новые учреждения оснащены по последнему слову техники. Так, в школе № 123 есть свой спорткомплекс, столярные и слесарные мастерские, зоны отдыха. Изюминки учреждения – классы робототехники, площадка для изучения «Умного дома» и автомат для выдачи книг.

Школой в нашем обычном понимании это сооружение назвать сложно – скорее образовательный, спортивный и культурный центр целого микрорайона в рамках нашего самого молодого Академического района, – отметил глава города Алексей Орлов 1 сентября на открытии объекта.

Сейчас районной администрацией разработана проектная документация еще на четыре детских сада. Строится школа на 1200 мест (она будет сдана в 2024 году), готовится документация еще по одной – на 1,5 тысячи мест. По всем запланированным объектам предстоит решить земельные вопросы и определить источники финансирования.

Новый учебный корпус детской художественной школы №2 им. Г. Мосина открылся в сентябре этого года. Фото: Редакция портала «akademekb»

Социальная инфраструктура

На недостаток детских кружков и секций жители Академического никогда не жаловались: первые частные организации, которые предоставляют такие услуги, появились практически вместе с первыми кварталами. Ребенка можно отдать в дизайн-студию, в школу уличных танцев, на курсы робототехники.

Теперь возможностей будет еще больше. 1 сентября в Академическом открылась первая творческая школа – новый корпус Детской художественной школы № 2 имени Мосина. Здесь будет учиться более 500 детей от дошкольного до старшего подросткового возраста, сейчас идет прием заявок.

А в ближайшие несколько лет неподалеку, на правом берегу Патрушихи, появится еще одно, более масштабное учреждение – Академия детско-юношеского творчества. Пока объект в стадии проектирования.

Как рассказал «ОГ» Николай Смирнягин, в четырехэтажном здании смогут одновременно заниматься 900 воспитанников. По проекту там предусмотрен кванториум, планетарий, мастерские уральских ремесел, залы для хореографии и вокала и многое другое.

Также до конца года в районе будет сформировано «спортивное ядро», которое составят Академия тенниса и Дворец Дзюдо.

Больницы и медицинский кластер

В 2015 году в Академическом районе открылась первая детская поликлиника. На начальном этапе в ней наблюдались 4,5 тысячи детей, за семь лет эта цифра выросла более чем в пять раз – до 25 тысяч, поэтому районная администрация совместно с областным Минздравом и компанией «Уральский биомедицинский кластер» приняли решение открыть отдельное педиатрическое отделение для маленьких пациентов.

Этим летом оно заработало на улице Семихатова в Краснолесье. В отделении трудятся 40 медиков, они обслуживают более 7 тысяч детей. Филиал детской поликлиники стал «первой ласточкой» развития участковой педиатрической службы в Академическом районе.

– Очень рада, что наконец-то не нужно никуда далеко ездить с малышкой – врачи в соседнем доме, – поделилась с «ОГ» жительница Академического Вероника Юхнина. – Очень ждали открытия поликлиники, уже были на приемах. Внутри чисто, красиво, есть игровая комната, колясочная. Все здорово!

Будет в Академическом и взрослая поликлиника. Новое медучреждение появится в квартале №12, недалеко от Храма Святых Божиих строителей. Проект стоимостью 2,6 млрд рублей уже готов. Здание поликлиники состоит из 9-этажного и 3-этажного корпусов, соединенных между собой наземным переходом. Врачи и медсестры за одну смену смогут оказывать помощь 1200 жителям. Ездить к узким специалистам за границы района в ЦГБ №2 и горбольницу №6 им больше не придется: вести прием академчан будут врачи 18 различных специальностей.

Помимо основного поликлинического отделения, в просторном здании разместится женская консультация, дневной стационар, травматологический пункт, отделение диагностики, оснащенное передовым оборудованием – аппаратами УЗИ и КТ, кабинеты флюорографии, маммографии и другие необходимые службы.

– Контракт с подрядчиком подписан, сейчас он занимается дренажем земельного участка и скоро приступит к стройке. Завершить строительство планируется к декабрю 2023 года, – рассказал глава Академического Николай Смирнягин.

Кроме поликлиник в новом административном районе Екатеринбурга появится медицинский кластер, включающий НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Центр высоких технологий на базе онкологического диспансера, кампус для студентов Уральского медуниверситета и жилой сектор для врачей.

– 7,5 млрд рублей на медицинский кластер в Академическом распорядился выделить председатель правительства РФ Михаил Мишустин, – пояснил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в начале сентября на встрече с руководителями медицинских учреждений. – Это уникальный проект, созданный по принципу полного цикла – от обучения и подготовки кадров, проведения научных исследований до внедрения в клиническую практику и оказания высокотехнологичных медуслуг. Я уверен, что это самым положительным образом скажется на здоровье жителей.

Первый камень в основу нового здания НИИ ОММ был заложен три года назад. Сейчас подрядчик выполняет работы по перепроектированию. Строительство начнется в следующем году. О конкретных сроках возведения других медицинских объектов в рамках кластера будет известно позднее.

Здание взрослой поликлиники, которую планируют построить к декабрю 2023 года. Фото: Редакция портала «akademekb»

Дороги и транспорт

В ближайшие несколько лет достаточно острый сегодня вопрос транспортной доступности района потеряет актуальность. В ноябре прошлого года началось строительство трамвайной ветки. Еще лет пять назад это казалось жителям Академа далекой и туманной мечтой. Несмотря на сложности в процессе строительства (на участке от Зоологической до Волгоградской по нечетной стороне Серафимы Дерябиной рабочие наткнулись на скальные породы и грунтовые воды), ее обещают запустить в срок – к юбилею города.

Как рассказал Николай Смирнягин, три отрезка будущей трамвайной ветки из нового района Екатеринбурга в сторону центра города уже почти готовы, рабочие укладывают рельсы на разворотном кольце.

Также в планах – запустить в Академический троллейбусный маршрут (№ 14). Для этого город закупит троллейбусы с автономным ходом – то есть без проводов. В перспективе в районе появится и наземное метро (подробнее об этом – в номере 172 «ОГ» от 21.09.2022 года). А вот от канатной дороги, о возможном строительстве которой говорили 10 лет, пока отказались: сначала решили разобраться с остальным общественным транспортом.

Одновременно в районе прокладывают новые автодороги. Завершается строительство улицы Ландау (на участке от Рябинина до Вавилова), двух участков на улице Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина (до Дворца дзюдо и Академии тенниса) и между улицами Вонсовского и Краснолесья. Все объекты будут сданы уже в этом году. А к концу следующего года в Академическом появится второй сквозной проезд, соединяющий район Академический с Широкой Речкой.

Массовые субботники в Академическом – обычное дело, даже год со дня рождения района жители отметят ударным трудом. Фото: АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Комментарии жителей Виталий Уфимцев: – Мы приехали из другого города. В Академ сразу влюбились – просторные улицы, хорошие дороги, море детских площадок, пешеходная зона, велодорожки, относительно чисто, нет кучи проводов над головой. Удобная инфраструктура: магазины, аптеки и прочее. Красивая высотная застройка: местные жалуются на «человейники», а мне пока нравится. Мы живем в Краснолесье. Считаю, что это самая лучшая часть района, поскольку находится близко к выезду в центр, рядом бор, и дома построены не «окна-в-окна». Но есть несколько моментов, которые, надеюсь, в итоге исправят. Во-первых, сложности с парковкой. В большинстве домов есть подземные паркинги, но зачастую они пустуют. Цены там такие, что проще авто ставить на улице, что многие и делают. Во-вторых, пешеходная инфраструктура быстро изнашивается (зачастую в этом виноваты владельцы авто, которые заезжают на тротуар и разбивают бордюры), а переделывать ее не спешат. В-третьих, очень мало зелени, все закатано в асфальт. Лес вокруг района «откусывают» потихоньку со всех сторон – очень от этого грустно. И, в-четвертых, пока очень мало заведений общепита. Удивлен, что никто ничего не открывает. Дина Колесник: – Переехали с мужем в Академический четыре года назад. С тех пор наша семья выросла в два раза. Очень нравится, что есть куда пойти с детьми. Когда сынишкам надоедает в нашем дворе, идем на соседние площадки или в парк. Парковочное место купили одновременно с квартирой, так что вопрос «куда ставить машину?» не стоит. Но для многих знакомых это проблема: возле дома встать можно только на газон, а паркоместо, которое стоит дороже, чем машина, по карману далеко не каждому. Пробок серьезных пока не ощущаем: муж работает из дома. А к тому моменту, когда я выйду на работу, надеюсь, достроят трамвайную ветку. Анастасия Мансурова: – В Академе главные беды – дороги и парковки. Есть проблемы с поликлиникой и госучреждениями, надеюсь, они временные. А в остальном все устраивает, очень перспективное место для жизни. Галина Григорьева: – Я пенсионерка, живу в Академическом уже семь лет. Все здесь строилось на моих глазах: когда-то здесь не было ни проспекта Сахарова, ни Преображенского парка. Район очень нравится. Все в шаговой доступности – и магазины, и аптеки. Есть куда выйти погулять, есть на что посмотреть. Много детей – я за всю жизнь не видела столько маленьких двойняшек, сколько у нас! Бывают пробки, но где их нет?

Науку – в массы От первоначальной идеи сделать Академический наукоградом областного масштаба власти не отказываются. Сегодня в районе действует пять научно-исследовательских институтов УрО РАН. В ближайшие годы их число вырастет: в феврале этого года президент РАН Александр Сергеев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов стало развитие научной базы Академического. Соглашение заключено сроком на пять лет. В школах микрорайона совместно с учеными УрО РАН будет реализован проект «Малая академия наук»: для детей организуют регулярные экскурсии в отраслевые институты и лаборатории, они смогут принять участие в научных конференциях и мастер-классах. Также в Академическом появится IT-кластер и новые филиалы НИИ.

Это интересно Свой день рождения 1 октября Академический отметит масштабным субботником.* Пока единственная зона отдыха в Академическом – Преображенский парк. Первая очередь парка будет закончена в ноябре, работы находятся в финальной стадии. В Преображенском установили фонари на солнечных батареях, организовали сеть дорожек, засеяли газоны, начали посадку деревьев и кустарников. Одно из украшений парка – деревянный корабль с мачтами и парусами, установленный на акватории пруда.

Этой осенью в Академическом появились первые станции для зарядки электросамокатов. В тестовом режиме заряжать их можно будет бесплатно.

Первая буква В июне этого года десятилетняя жительница Академического Валерия Пырьева выиграла конкурс на лучший логотип своего района. Юная художница представила эмблему в виде круга, на которой изображены местные арт-объекты (девочка Ассоль, Жар-птица и пр.), а поверх них – большая буква А. – А – это первая буква алфавита и первая – в названии Академического района. Я очень хочу, чтобы мой любимый район был во всем всегда первый, – объяснила она. В подарок девочка получила сертификат на коробку мороженого от главы района Николая Смирнягина. Придуманный Валерией логотип сейчас используется на сувенирной продукции и различных рекламных носителях.