Первыми вернутся двое

Кандидаты в новый состав правительства поднимались на трибуну, чтобы ответить на вопросы депутатов. Фото: прес-служба Законодательного собрания Свердловской области

Вчера депутаты свердловского Заксобрания приняли ряд важных решений. Прекращены полномочия первого вице-спикера Виктора ШЕПТИЯ, который ушел работать в Совет Федерации. Кандидатуры Алексея ШМЫКОВА и Андрея ЗЛОКАЗОВА одобрены на их прежние должности – первого заместителя губернатора и министра социальной политики – в новый состав правительства. Также парламентарии внесли поправки в ряд законов, касающихся вопросов социальной политики и ЖКХ.

Правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября, после инаугурации губернатора Евгения Куйвашева. Эта процедура предусмотрена Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом Свердловской области и происходит в день вступления главы региона в должность. По решению Евгения Куйвашева практически все члены кабмина продолжили работу в статусе исполняющих обязанности до избрания его нового состава.

Первыми губернатор предложил Заксобранию утвердить в прежних должностях и. о. своего первого заместителя Алексей Шмыкова и находящегося в таком же статусе во главе Минсоцполитики Андрея Злоказова.

«Вообще мы даем согласие на четыре должности: первого заместителя губернатора, министра социальной политики, министра финансов и министра по управлению государственным имуществом. Губернатор предложил две кандидатуры. Мы их рассмотрели. В ближайшее время он предложит еще две. Время для этого у него есть», – пояснила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Кандидатуру Алексея Шмыкова депутатам представил и. о. вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Он напомнил, что в зоне ответственности первого заместителя губернатора – организация деятельности областного правительства по управлению социально-экономическим развитием региона.

«Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев полагается на Алексея Викторовича. У него большой опыт управленческой работы, он возглавлял Каменск-Уральский, и сейчас демонстрирует большой опыт и ответственность. Прошу поддержать», – сказал Олег Чемезов.

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин, представляя Андрея Злоказова, отметил конструктивное взаимодействие органов власти и министерства.

«Благодаря компетентности, ответственности, опыту Андрея Владимировича, его умению оперативно реагировать на все изменения, выстраивать четкую работу вверенной ему сферы, в Свердловской области растет качество и уровень социальной поддержки населения», – подчеркнул он.

Депутаты проголосовали за обе предложенные кандидатуры единогласно.

На заседании был рассмотрен еще один кадровый вопрос: о досрочном сложении полномочий первого заместителя председателя Заксобрания Виктора Шептия в связи с избранием сенатором Совета Федерации – в верхней палате российского парламента он будет представлять губернатора. Депутаты одобрили отставку коллеги и пожелали ему успехов на новом месте работы.

Кроме того, парламентарии внесли уточнение в закон «О почетном звании Свердловской области «Заслуженный учитель Свердловской области» и дополнение в еще один закон «О ветеранах труда Свердловской области». Поправки к нему расширяют круг лиц, имеющих право выбирать одну из предлагаемых им мер социальной поддержки. Также были одобрены поправки в закон, связанный с капитальным ремонтом в многоквартирных домах. Согласно новой редакции срок действия региональной программы капремонта будет определяться правительством Свердловской области.

Напомним Алексей Шмыков с 2006 по 2013 год работал первым заместителем главы администрации Каменска-Уральского. С 2014 по 2016 год – первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. С 2016 по 2021 – главой Каменска-Уральского городского округа. В январе 2021 года стал заместителем губернатора, курировал деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, министерства АПК и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии. В октябре 2021 года назначен первым заместителем главы региона. Андрей Злоказов с 2001 по 2009 годы работал в должности заместителя главы администрации Чкаловского района города Екатеринбурга по экономике и строительству. В 2009 году и первой половине 2010 года был директором Центральной городской больницы №3 в Екатеринбурге. В министерстве социальной политики Свердловской области – с 2010 года: сперва в должности первого заместителя министра, с июня 2012 года – министра.