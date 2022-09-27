У здания первого вокзала Екатеринбурга нашли исторические ценности

У здания первого вокзала Екатеринбурга нашли исторический перрон и фрагмент рельса. Фото: отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД

У здания первого вокзала в Екатеринбурге найдены артефакты, представляющие историческую ценность. Их обнаружили на месте реконструкции тупикового железнодорожного пути, сообщили в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД.

Во время работ по возведению посадочной платформы для туристического ретро-поезда "Уральский экспресс" строители наткнулись на нехарактерный грунт. Вся деятельность была временно приостановлена. К обследованию участка приступили эксперты, которые провели археологическую разведку и культурно-историческую экспертизу. Обнаруженные слои грунта оказались частью старого мощеного перрона.

Также археологи нашли фрагмент рельса и обломок тарелки из старинного фарфора. Ученые продолжают исследовать участок.

Сейчас в старом железнодорожном вокзале находится музей. Скоро рядом с ним будет оборудована аутентичная платформа для туристического ретро-поезда, который будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК. На станции Шувакиш для гостей построят деревянную платформу в духе "эпохи паровозов" и сделают фотозону в стиле XIX – начала XX веков.

Ранее в Свердловской области на перевале Дятлова группа исследователей обнаружила новые находки.