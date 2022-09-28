Более 3000 свердловчан призовут в армию осенью

Призыв продлится до конца года. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале плановый осенний призыв на срочную службу в армии, как и в прежние годы, пройдет с 1 октября по 31 декабря. Призвать планируется более 3 тысяч свердловчан.

Глава региона Евгений Куйвашев уже подписал указ о создании призывной комиссии. Как говорится в документе, опубликованном в сегодняшнем номере "Областной газеты", возглавил комиссию сам губернатор.

В ее состав также вошли и.о. замгубернатора Азат Салихов, и.о. министра общественной безопасности Александр Кудрявцев, врио военного комиссара региона Сергей Чирков, члены правительства, врачи-специалисты медкомиссий.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, решения о годности призывников традиционно будут приниматься на основании заключений медиков. В спорных вопросах молодые люди будут направлены на контрольное медосвидетельствование в региональный центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата.

Добавим, как ранее сообщали в Минобороны РФ, военнослужащие по призыву – срочники – не направляются для участия в специальной военной операции.