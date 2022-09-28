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28 сентября 2022, 10:31

На Среднем Урале запустили горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации

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Телефон горячей линии — 8 800 101 9111. Фото: Галина Соловьва

Сегодня, 28 сентября, в Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Звонки принимаются по будням с 10:00 до 19:00.

В остальное время сообщение о проблеме можно оставить на автоответчике. С каждым позвонившим обязательно свяжутся, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что на линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных.

Телефон горячей линии — 8 800 101 9111.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале на базе отделений общественного движения "Народный фронт" развернут центр содействия для мобилизованных по ошибке граждан. Обращения принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9, а также по телефону (343) 350-09-42.

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Областная газета Свердловской области

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