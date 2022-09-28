В Нижнем Тагиле стартовал капремонт гидроузла Верхне-Выйского водохранилища

В ближайшие четыре года объект будет капитально отремонтирован. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Начались работы по капитальному ремонту комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища – источника питьевой воды Нижнего Тагила. На эти цели в этом году предусмотрено свыше 8,3 млн рублей из областного бюджета.

По данным департамента информполитики Свердловской области, работы ведутся в соответствии с комплексным планом по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Он был утвержден главой региона Евгением Куйвашевым.

Отмечается, что сейчас идет устройство технического проезда. В декабре стартуют земляные и каменные работы. До конца 2025 года на гидроузле будет выполнен ремонт железобетонных и металлических конструкций, отремонтирован водосброс, мост, отводящий канал. За все время на капремонт ГТС планируется направить более 200 млн рублей из казны региона.

Кстати, первые гидротехнические объекты на реке Вые построены в 1946 году. В 1961 году закончена 9-летняя реконструкция Верхне-Выйского ГТС. В последующие полвека на гидроузле проводились только обслуживание и текущий ремонт.

Кроме того, продолжается экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища, которое также снабжает Нижний Тагил питьевой водой. За 2,5 месяца там было поднято 160 тысяч кубометров ила. Работы будут проводиться до устойчивых минусовых температур. Весной следующего года сбор донных отложений будет продолжен. Полностью завершить очистку водного объекта планируют осенью 2023 года.

Напомним, мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ были утверждены губернатором в 2016 году и велись в основном за счет средств областного и муниципального бюджетов. В ходе работы удалось на федеральном уровне доказать необходимость проведения очистки ложа Черноисточинского водохранилища. С 2020 года на эти цели выделяются средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология". Общая стоимость проекта — более 440 млн рублей.