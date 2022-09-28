"Областная газета" стала лауреатом конкурса медиафорума "Вся Россия-2022"

Фото: Полина Зиновьева

В Сочи завершился XXVI форум современной журналистики "Вся Россия-2022". В последний день мероприятия были объявлены победители творческого конкурса медиафорума в нескольких номинациях. "Областная газета" заняла второе место в категории "Лучший дизайн".

Всего на конкурс форума "Вся Россия" в этом году было подано более 600 заявок от изданий из всех регионов страны. Участников оценивали в пяти номинациях: "Лучшая авторская публикация/программа", "Спецпроект/акция года", "Лучшая группа/аккаунт СМИ в социальных сетях/мессенджерах", "Лучшая операторская работа/работа фотографа" и "Лучший дизайн". Дипломы и памятные статуэтки лауреатам вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

В этом году дизайн "Областной газеты" совершенствовался, и важно, что профессиональное жюри высоко оценило эти изменения. Помимо общей верстки номера наше издание представляло оформление проекта "Мы с Урала", посвященного конкурсу на учреждение общественного статуса "Достояние Среднего Урала".

– "Мы с Урала" – проект, интересный тем, что как раз нам, дизайнерам, представилась возможность попробовать необычные подходы к верстке, – отмечает начальник отдела визуализации "ОГ" Константин Девятов. – Это своеобразный каталог всего лучшего, что есть в нашей области. И если бы мы решили подавать сериал по-газетному сухо, то это было странно, читатели бы не заметили необходимого акцента. А так нам удалось использовать яркие инфографические и декоративные элементы, которые в основной верстке мы бы вряд ли могли себе позволить.

Также среди свердловских СМИ на конкурсе отмечена Нижнетагильская телекомпания "Телекон" за документально-игровой фильм "Тагил 300" – 2-е место в номинации "Лучшая авторская публикация/программа". Дипломантом в этой же категории стала телерадиокомпания "11 канал" за программу "Собрание редкостей". Дипломантами в номинации "Спецпроект/акция года» названы: "Алапаевская искра" ("Сгущенка для солдата"), газета "Нейва" ("Почувствуй Урал!") и ООО "Инком" ("Транспарант бесплатно" ко Дню Победы).