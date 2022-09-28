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28 сентября 2022, 16:00

В Свердловской области потеплеет с приходом октября

селезень

1 октября на Среднем Урале воздух прогреется до +4...+9 °С. Фото: Алексей Кунилов

На Средний Урал вернется тепло. По данным синоптиков, произойдет это в начале нового месяца.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, конец сентября будет холодным. Ожидаемая температура воздуха на 4–6 °С ниже нормы. Ночью прогнозируются заморозки, а днем будет незначительно выше 0 °С.

"С приходом октября потеплеет, в первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам: ночью +2...+7 °С, днем +8...+12 °С. Небольшой дождь в этот период вероятен в большей степени на севере Свердловской области", — сообщила главный уральский синоптик Галина Шепоренко.

Она также рассказала о первом снеге в Екатеринбурге. По ее информации, 26 сентября за сутки в областном центре выпало 80% месячной нормы осадков. Непогодой также были охвачены южные районы Среднего Урала. На некоторых территориях образовался временный снежный покров высотой 2–11 см.

Ниже публикуем более подробный прогноз погоды на ближайшие три дня:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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