Лыжероллеры - на балкон

Фото: Медиа-служба СБР

В Чайковском (Пермский край) прошел чемпионат России по летнему биатлону. Это был последний в этом году турнир на лыжероллерах. Свердловчане выступили на нем успешно, завоевав пять медалей, две из которых - золотые.

В этом году российских спортсменов не допустили до летнего чемпионата мира. Его заменили этапы Кубка Содружества, прошедшие в Сочи и Раубичах. Чемпионат страны традиционно был заключительным стартом летне-осеннего сезона.

В Чайковском выступали все сильнейшие российские спортсмены, за исключением тех, кто травмирован.

Свердловская делегация состояла из пяти человек - это Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Антонина Кирсанова и единственный представитель сильного пола Кирилл Бажин. Отсутствовала Светлана Миронова, пропустившая и этапы Кубка Содружества, но об этом было известно заранее: тренерский штаб женской сборной России сообщил, что екатеринбурженка испытывает проблемы со здоровьем и пропустит летнюю часть сезона.

На этапах Кубка Содружества свердловчане выступили очень прилично: у Анастасии Шевченко два серебра, у Ирины Казакевич золото и бронза, у Тамары Дербушевой три бронзы, у Кирилла Бажина два серебра. Поэтому и на чемпионате России болельщики ждали от них попаданий в призы.

Триумф Дербушевой

В Чайковском спортсмены соревновались в трех дисциплинах: спринте, эстафете и индивидуальной гонке.

Традиционно начали со спринтов, в которых свердловские биатлонисты дважды оказались на пьедестале почета. Кирилл Бажин показал третий результат в соревнованиях у мужчин: он отстрелял на ноль на двух рубежах, но ходом уступил Петру Пащенко и Роману Сурневу. А вот Тамара Дербушева к своим нулям в стрельбе добавила хорошую скорость на дистанции и сумела завоевать золотую медаль.

Во второй личной гонке турнира - индивидуальной - Тамаре удалось стать двукратной чемпионкой России-2022. Дербушева прошла три первых огневых рубежа на ноль, и к последней стрельбе подошла с солидным преимуществом. Даже промах на стойке не помешал ей показать лучший результат и опередить Викторию Сливко и Ирину Казакевич, которые расположились на втором и третьем местах. Интересно, что Казакевич допустила четыре промаха, а в индивидуальной гонке за это начисляется штрафная минута. Обычно с таким количеством ошибок до призов не доезжают, но Ирина была быстра ногами и сумела ухватить бронзу.

Кириллу Бажину до медали в мужской индивидуальной гонке не хватило немного: он занял пятое место.

Осы, змеи и стрельба

В эстафетных гонках Свердловская область была представлена только в женских соревнованиях. Анастасия Шевченко, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева были одними из главных фавориток на победу, но в дело вмешались сразу несколько факторов. Анастасия Шевченко, выступавшая забойщицей, после финиша на своем этапе рассказала о том, что ей мешали представители местной фауны.

— На первом спуске второго круга оса или какая‑то мошка врезалась мне прямо в очки. Я совсем не ожидала этого, меня это сбило с толку. Потом на втором спуске на этом же конце ползла змея. По траектории мне пришлось немного вырулить. Когда пришла на стойку, эти мелочи дали о себе знать, - рассказала Анастасия Шевченко.

Антонине Кирсановой и Ирине Казакевич местная живность не мешала, но со стрельбой у свердловчанок все равно были проблемы. Кирсанова избежала штрафных кругов, но была не слишком быстра ходом, а Ирина Казакевич на стойке зашла аж на три штрафных круга. Такое с Ириной уже случалось в январе 2022 года: тогда она получила три круга в эстафете на Кубке мира.

В итоге после трех этапов сборная Свердловской области шла на четвертой позиции, и Тамаре Дербушевой нужно было спасать квартет. С задачей она справилась: Тамара сумела превзойти Викторию Сливко из Тюменской области и Анастасию Горееву из Московской области и финишировать на второй позиции, уступив лишь представительницам ХМАО-Югры.

Таким образом, сборная Свердловской области успешно завершила выступление в летней части сезона. Представители региона выиграли на чемпионате России пять медалей, в том числе - две золотые.

Продолжение - через два месяца

Сейчас спортсмены начинают подготовку к зимней части сезона. В этом году россияне не смогут участвовать в Кубке мира и Кубке IBU, и эти соревнования нашим биатлонистам заменят этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионата страны. Зимний сезон стартует 26 ноября в Ханты-Мансийске: там состоится первый этап Кубка России.