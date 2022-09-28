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Общество
28 сентября 2022, 16:53

Свердловские операторы службы 122 обработали почти 16 тыс. звонков по частичной мобилизации

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Часто обращаются родственники, находящихся в запасе, уточняют критерии частичной мобилизации. Фото: Павел Ворожцов

Более 15,6 тысячи обращений обработано с 22 сентября. Звонок на номер 122 бесплатный, колл-центр работает в круглосуточном режиме.

"В среднем на линию поступает около 4,5 тысяч обращений в сутки. Одновременно на линии обрабатывают звонки 97 операторов", – рассказала начальник контактного центра службы 122 Елена Климова.

По ее данным, чаще всего люди интересуются возрастными рамками и ограничениями по состоянию здоровья, призываемых из запаса. Кроме того, свердловчане хотят узнать, где и как будет проходить медкомиссия. Большое количество звонков поступает от добровольцев, которые уточняют требования.

Елена Климова отметила, что операторы контактного центра справляются с потоком звонков. Однако при необходимости есть возможность увеличить количество специалистов. Сейчас среднее время ожидания ответа оператора на линии составляет до 40 секунд, среднее время разговора — около 3 минут.

Операторы готовятся по специальным информационным сценариям — скриптам, которые регулярно и централизованно обновляются. Каждый раз перед началом работы они знакомятся с обновленной информацией.

Добавим, по номеру 122 по-прежнему можно обращаться по вопросам коронавируса. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в голосовом меню, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Актуальную и достоверную информацию о частичной мобилизации также можно получить на сайте объясняем.рф.

Ранее "Областная газета" писала, что с 28 сентября на Среднем Урале запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации — 8 800 101 9111. Звонки принимаются по будням с 10:00 до 19:00.

Областная газета Свердловской области

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