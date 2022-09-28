Первыми посетителями фотовыставки «Рассказ о Китае» стали четвероклассники 76-й екатеринбургской школы Фото: Алексей Кунилов

Великий путь

В Екатеринбурге открылась большая фотовыставка, посвященная дню образования КНР

1 октября исполняется 73 года со дня образования Китайской Народной Республики. В честь этого знаменательного праздника Генеральным консульством КНР в библиотечном центре «Екатеринбург» при поддержке администрации города открылась фотовыставка «Рассказ о Китае». Экспозиция знакомит посетителей с бытом жителей Поднебесной.

На выставке представлены 60 работ в двух тематических сериях «Стремление к лучшей жизни» и «Наш шелковый путь».

Первая часть рассказывает об опыте и достижениях Китая в искоренении бедности. На XVIII съезде Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году была поставлена задача искоренить абсолютную нищету в стране к 2020 году. За 8 лет Китай выполнил задачу по сокращению уровня бедности: вывел из нищеты в совокупности почти 100 миллионов сельских жителей.

«Под руководством КПК китайский народ совершил настоящее чудо – крупнейшее по масштабу сокращение бедности в истории», – говорит Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь. По его словам, открывшаяся выставка знакомит жителей столицы Урала с современным Китаем и жизнью простых жителей страны:

– Данная выставка призвана с помощью произведений искусства рассказать о Китае с разных сторон, объяснить глубокий смысл выдвинутых Китаем инициатив «Одного пояса, одного пути» и «Концепции сообщества единой судьбы человечества». В основе межгосударственных отношений лежит сближение народов, углубление их взаимопонимания. Дружба народов – источник силы для развития наших стран, – подчеркнул господин Цуй Шаочунь.

Вторая часть выставки – «Наш Шелковый путь». На ней представлены работы лучших китайских и зарубежных фотографов. На снимках можно увидеть природные ландшафты, культурные особенности и почувствовать стремление людей к лучшей жизни в разных странах Шелкового пути.

Первыми посетителями экспозиции стали ученики 4 «В» класса 76-й екатеринбургской школы. Многие из них разглядывали яркие снимки, буквально, с открытым ртом. По словам учителя младших классов Елены Бурковой, выставка помогает расширить кругозор и взрослым, и детям:

– Тут всё понятно без слов: фотографии очень позитивные, яркие. По-моему, очень важно, чтобы люди понимали друг друга. Экспозиция знакомит с семейными традициями, культурой других стран. Это очень интересно и познавательно, – отмечает педагог.

В уральской столице любят культуру, литературу, язык КНР, – отмечает руководитель библиотечного центра «Екатеринбург» Алена Вугельман. Здесь есть кабинет китайской культуры, которому в этом году исполнилось 10 лет:

– У нас большая библиотека книг на китайском языке, в том числе, детских. Там такие яркие и понятные иллюстрации, что даже не зная китайского, можно понять, о чем идет речь. Кроме того, в центре есть курсы каллиграфии и китайского языка. Они очень популярны. Например, в прошлом году победителем Всемирной олимпиады на знание китайского языка стал екатеринбургский школьник Дима Васецкий, который, в том числе, занимался у нас здесь.

«У Екатеринбурга есть китайский город-побратим – Гуанчжоу, сотрудничество с которым началось 20 лет назад в 2002 году. А Чэнду, Шихэцзы, Цицикар и Харбин являются городами-партнерами столицы Урала», – отмечает заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева. По ее словам, за это время реализовано много совместных проектов, и эта фотовыставка стала продолжением добрых традиций.

«Сообщество единой судьбы человечества» Концепция была предложена генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином в ноябре 2012 года на 18-м Всекитайском съезде КПК. Идея «Сообщества единой судьбы человечества» описывает новый подход к международным отношениям, который заменит устаревшую модель. В данный момент сообщество сталкивается со многими серьезными вызовами и угрозами, такими как продовольственная безопасность, нехватка ресурсов, климатические изменения, загрязнение окружающей среды, международная преступность и д. р. Решение данных проблем требует сотрудничества всех стран мира.

«Один пояс, один путь» Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В настоящее время число членов большой семьи Шелкового пути достигло 180 стран и организаций, товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль маршрута, достиг в общей сложности 9,2 триллиона долларов, а прямые инвестиции в экономику государств-участников суммарно достигли 136 миллиардов долларов. За последние девять лет эта инициатива добилась выдающихся результатов, ее основные концепции получили свое отражение в соответствующих документах ООН, «Большой двадцатки», АТЭС и других региональных организаций, став самым популярным международным проектом.