Евгений Куйвашев инициировал новые меры поддержки бизнеса

Руководство Свердловской области системно работает над снижением нагрузки на бизнес. Фото: Галина Соловьева

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предложил ограничить действие любых новых обязательных требований для бизнеса сроком 6 лет. А также установить всего два дня в году, когда они могут вводиться.

Ожидается, что новые требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после принятия нормативно-правового акта. Соответствующая инициатива внесена в Законодательное собрание Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, губернатор поручил областному министерству экономики и территориального развития разработать документ, запрещающий вводить новые требования для бизнеса до конца 2023 года. Также на Среднем Урале действует мораторий на проверки бизнеса.

Ранее "Областная газета" писала, что в регионе профинансируют социальные проекты бизнеса. Грантовую поддержку от 100 до 500 тысяч рублей получат 70 свердловских предпринимателей. Подробнее об этом читайте здесь.