В Свердловской области перевыполнен план по сбору зерна

С начала текущего года было закуплено 620 единиц техники для свердловских аграриев. Фото: Алексей Кунилов

Завершается уборка зерновых культур, которые на Среднем Урале в основном используются на корм скоту. При этом план уже перевыполнен.

"Валовый сбор зерна сегодня приближается к 900 тысячам тонн при плановых значениях в 687 тысяч тонн. Урожайность зерновых выше уровня прошлого года в полтора раза и составляет 28,5 центнера с гектара", – отметил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. По его словам, хороший урожай удалось собрать благодаря слаженной работе аграриев и благоприятным погодным условиям.

Сена и сенажа также заготовлено с запасом, сообщает департамент информполитики региона. Отмечается, что уборочная кампания в области продолжается. Собрано более 100 тысяч тонн картофеля и более 10 тысяч тонн овощей открытого грунта. На работах задействовано более 350 кормоуборочных комбайнов, 724 зерноуборочных комбайна, 101 картофелеуборочный комбайн.

Добавим, перед свердловскими аграриями поставлены задачи по обеспечению продовольственной безопасности Среднего Урала, импортозамещению, расширению объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции. Для поддержки сельхозпроизводителей в этом году выделено более 4 миллиардов рублей из областного бюджета.

Напомним, в Свердловской области в 2022 году на закупку техники для аграриев потратили 2 млрд рублей.

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