Как вернуть деньги, которые вы доверили человеку, а он потратил их на себя

Доверять покупку жилья чужому человеку без правильно оформленной доверенности опасно. Фото: Галина Соловьёва

Договор купли-продажи является одним из самых распространенных гражданско-правовых актов. В большинстве случаев его напрямую заключают между собой продавец и покупатель. Но бывает, что владелец или покупатель имущества по каким-то причинам не может лично участвовать в сделке и поручает совершить ее другому лицу.

Оформляется такое поручение в виде доверенности или соглашения. Однако зачастую люди об этом не знают и ограничиваются устной договоренностью, не считая нужным проконсультироваться у юриста. Такие действия нередко приводят к негативным последствиям.

В Госюрбюро за помощью обратились две сестры. Несколько лет тому назад они договорились с одной своей подругой купить квартиру в Екатеринбурге и жить в ней втроем. Для этого сестры продали принадлежащие им квартиры общей стоимостью 4,68 млн рублей. Полученные деньги они передали сыну подруги, который должен был заняться покупкой недвижимости.

В сентябре 2018 года мужчина приобрел квартиру, но, как позднее выяснилось, в единоличную собственность. Сестры потребовали выделить им доли в жилом помещении соразмерно внесенным денежным средствам, однако сын подруги сделать это отказался. Тогда они обратились в Госюрбюро. Юрист организации оперативно составил исковое заявление и выступил представителем истцов в судебном заседании.

При рассмотрении дела в суде сестры уточнили исковые требования. Они попросили взыскать с ответчика вложенные ими денежные средства как неосновательное обогащение, поскольку передавали их для приобретения квартиры в долевую собственность, а не в качестве подарка или благотворительности.

Ответчик и его представитель требования иска не признали, сославшись на пропуск истцами срока исковой давности. Кроме того, они пояснили, что никаких договоренностей у истцов с ответчиком не имелось, все переговоры вела его мать, которая действовала в его интересах. Не отрицая факта получения от сестер денег, ответчик тем не менее завил, что взамен они приобрели право на пожизненное проживание в квартире.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что право собственности на квартиру в Екатеринбурге у ответчика возникло на основании договора купли-продажи, зарегистрированного в 2018 году, право долевой собственности истцов на эту квартиру не зарегистрировано, никакой недвижимости у них нет. Исследовав материалы дела, представленные документы и пояснения сторон, суд установил также отсутствие соглашения между истцами и ответчиком о порядке пользования жилым помещением, а также факт оплаты истцами коммунальных услуг за содержание спорной квартиры самостоятельно и в полном объеме.

Суд согласился с доводами сестер о неосновательном обогащении ответчика и полностью удовлетворил их исковые требования. С мужчины в пользу одной истицы взыскан 1 млн 260 тысяч рублей, в пользу другой – 3 млн 420 тысяч рублей. Имущественные права заявителей были восстановлены.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Гражданским законодательством предусмотрено понятие неосновательное обогащение и два его вида – неосновательное приобретение и неосновательное сбережение. Неосновательное обогащение – это приобретение или сбережение лицом имущества без установленных законом или сделкой оснований.

Статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность неосновательно обогатившегося лица возвратить потерпевшему все неосновательно приобретенное.

Обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены исключения, когда неосновательное обогащение возврату не подлежит:

– имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения;

– имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

– заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию (при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки);

– денежные суммы и иное имущество, переданное в целях благотворительности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами.

В рассмотренном нами случае имело место неосновательное приобретение, которое подлежало безусловному возврату в целях восстановления нарушенных прав двух сестер. Эта история еще раз показывает, как важно должным образом оформлять передачу денег.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук

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Опубликовано в №179 от 30.09.2022