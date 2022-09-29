Финляндия закроет границу для российских туристов 30 сентября

Такое решение было принято в связи с угрозой международным отношениям. Фото: Google Maps

С 30 сентября власти Финляндии закрывают границу для россиян, которые приезжают в страну в качестве туристов. По словам главы финского МИД Пекка Хаависто, такое решение было принято в связи с угрозой международным отношениям.

Он отметил, что Польша и страны Балтии уже закрыли границы для россиян.

Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на издание Helsingin Sanomat, турвизы граждан России будут аннулированы, а россияне с финской визой не смогут въехать в страны Евросоюза через другие государства. При этом въезд в Финляндию будет разрешен по семейным обстоятельствам, на работу, учебу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

Напомним, что ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония ограничили въезд для россиян, а Евросоюз утвердил приостановку упрощенного визового режима.