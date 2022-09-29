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Общество
29 сентября 2022, 17:53

В Сысерти 80 детей-сирот получили ключи от квартир

вручение ключей от новых квартир

В этом году на обеспечение жильем свердловских детей-сирот направлено более 1,5 миллиарда рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Общая площадь предоставленных квартир составила 2,7 тыс. "квадратов". На днях завершилось поэтапное подписание договоров найма жилых помещений.

Всего в рамках регпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым в 2013 году, на возведение дома в Сысерти было направлено 126 млн рублей из региональной казны. Благодаря большому новоселью очередь на жилье существенно сократится. По данным городского управления соцполитики на 1 сентября, в списке нуждающихся числилось 223 человека.

Как сообщает департамент информполитики региона, в текущем году уже 541 свердловчанин получил ключи от квартир и заключил договор спецнайма. Больше всего – 110 человек – в Екатеринбурге, 140 человек – в Верхней Пышме, по 80 человек – в Красноуфимске, Верхней Синячихе и Сысерти.

В планах до конца года обеспечить жильем еще около 340 человек. В 2022 году на эти цели направлено более 1,5 миллиарда рублей. В ближайшее время ключи получат дети-сироты из Серовского ГО, Североуральска, поселков Цементный и Малышева.

Областная газета Свердловской области

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