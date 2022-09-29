«Как обращаться, помним»

С полученным оружием мобилизованные будут проходить подготовку в течение месяца. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Уральском окружном учебном центре (ОУЦ) в Елани первым мобилизованным вручили личное стрелковое оружие. В церемонии приняли участие представители региональной Общественной палаты, которые приехали посмотреть, в каких условиях проходят боевую подготовку призванные из запаса солдаты и офицеры.

Воинский ритуал прошел в торжественной обстановке, с выносом копии Знамени Победы и боевого Знамени воинской части (в данном случае – учебного центра). После краткого наставления командира военнослужащие по одному выходят из строя и получают автоматы. Во вчерашней церемонии приняли участие первые сто мобилизованных.

«Каждый военнослужащий, получив оружие, в течение месяца пройдет обучение. Огневая, тактическая, даже строевая подготовка – любой предмет включает в себя нормативы с оружием», – рассказал командир формирующегося мотострелкового полка.

По его словам, подход к подготовительным мероприятиям будет дифференцированным. Мобилизованные служили на разных должностях, в разных родах войск. Заметна и разница в возрасте.

В Окружном учебном центре проходят подготовку военнослужащие из разных регионов, особенно много здесь свердловчан.

Сергею38 лет, у него свой бизнес в Перми и Екатеринбурге. Служил в войсках связи, вернулся из армии в 2009 году в звании старшего сержанта. Говорит, что еще в июле приходил в военкомат, спрашивал, чем может помочь: по образованию мужчина строитель автодорог.

«Повестку получил на прошлой неделе. Как и большинство ребят, которые стояли сейчас в строю, шел служить с хорошим, боевым настроем. Занятия уже начались. Как обращаться с оружием помним. Очень хорошая атмосфера, друг другу помогаем. Боевые офицеры, их здесь много, дают практические советы. Большинство ребят физически хорошо подготовлены – я и сам играл в любительский хоккей, футбол, баскетбол. Тех, кто не готов, подтянем», – говорит Сергей.

Дома старшего сержанта ждут девятилетняя дочь, жена и сестра. Конечно, все переживают, но поддерживают его. «Сказали, что гордятся мной и ждут домой. И мы обязательно вернемся», – улыбается Сергей.

Условия проживания и быта мобилизованных вчера проверили представители Общественной палаты Свердловской области. Они побывали в столовой ОУЦ, прошли по спальным и учебным помещениям.

«Мы убедились лично, что обеспечение на достаточном уровне. Мобилизованным предоставляются предметы личной гигиены, форма, зимнее обмундирование – все, что положено любому военнослужащему на учениях, полевых выходах или при выполнении специальных задач на полигонах. Калорийность продуктов питания соответствует нормам», – говорит член Общественной палаты, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

«Выдаются спальные принадлежности. Плюс в дальнейшем мы будем обеспечивать спальными мешками, ковриками – тем, что пригодится нам непосредственно в зоне выполнения задач», – объясняют командиры ОУЦ.

Офицеры учебного центра заверили, что мобилизованные могут взять с собой на службу личные вещи, теплую одежду. Запретов нет, ко многим приезжают родственники. Привозят вещи не только своим родным, но и их товарищам.

Бойцам подразделений в первую очередь необходимы: Термобелье

Зимние спальники

Приборы обогрева

Перчатки

Рукавицы

Подшлемники

Зимняя обувь

Акция В екатеринбургском Доме добровольцев с 22 сентября работает пункт сбора вещей для мобилизованных военнослужащих и их семей. Волонтеры дали акции говорящее название «Согреем нашей заботой». Пункт сбора на Крылова, 2 работает круглосуточно, без перерывов. Здесь принимается любая теплая одежда для детей и взрослых – новая или в хорошем состоянии, детские вещи и игрушки, чайные наборы и сладости, продукты длительного хранения с запасом срока годности от трех месяцев. С начала акции прошло всего несколько дней, но как рассказали волонтеры, ежедневно сюда приходят десятки свердловчан. Чаще всего привозят теплую одежду и обувь.Жительница Екатеринбурга Альмира Васильева передала для военнослужащих теплые носки: – Увидели в социальных сетях, что волонтеры Свердловской области проводят акцию и решили обязательно принять участие. Мы не в первый раз привозим сюда гуманитарную помощь: в преддверии нового учебного года приносили продукты питания, канцелярские принадлежности для школьников, прибывших из Донбасса и с Украины, – рассказала Альмира. Владимир Воробьёв участвует в подобной акции впервые. Привез два больших пакета одежды и несколько коробок обуви – всего порядка десяти килограммов.– Здесь рубашки, кофты, дубленка, обувь. Сразу не все вместилось, потом еще привезу, – говорит он. Работа в пункте сбора не прекращается ни на минуту: добровольцы принимают, описывают, сортируют и пересчитывают вещи, упаковывают в коробки. – Основная цель – сбор теплых вещей для наших ребят. Хочется позаботиться о них, поддержать. Все, что собирается, будем передавать в Свердловский областной военный комиссариат, а там уже определят, что и куда направить, – поясняет руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес. По любым вопросам, касающимся сбора гуманитарной помощи, можно звонить по дежурному телефону: +7 (343) 382–23–77.