Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Указы опубликованы на официальном портале правовой информации. Фото: Павел Ворожцов

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: признать суверенитет и независимость Запорожской области", – отмечается в указе.

Аналогичный документ подписан главой государства о признании независимости и суверенитета Херсонской области. Оба указа вступают в силу со дня его подписания.

Кремль анонсировал церемонию подписания договоров о включении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие запланировано на 30 сентября 15:00 по московскому времени.

Напомним, ранее были подведены итоги референдума о вхождении в состав России новых субъектов. Большинство избирателей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за присоединение к РФ.