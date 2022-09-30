Ростуризм призвал возвращать деньги за неиспользованные туры мобилизованным

Глава Ростуризма направила письма представителям туристического бизнеса. Фото: Полина Зиновьева

Глава Ростуризма призвала туроператоров и отельеров возвращать средства за неиспользованные путевки мобилизованным гражданам. Обращение Зарина Догузова опубликовала в своем telegram-канале.

Она сообщила, что направила письма представителям туристического бизнеса с просьбой оказывать содействие мобилизованным жителям.

"Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях – по возможности, без удержания фактически понесенных расходов", — написала Зарина Догузова.

Руководитель Ростуризма отметила, что в сложной ситуации бизнесу необходимо искать решения, которые будут учитывать интересы людей, призванных в ходе частичной мобилизации.

Напомним, ранее пять авиакомпаний и РЖД сообщили о готовности вернуть деньги призванным пассажирам за неиспользованные билеты, купленные до 21 сентября.