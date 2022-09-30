Свердловские аграрии дополнительно получат 47,2 млн рублей

Субсидия поможет аграриям увеличить объем производства зерна. Фото: Алексей Кунилов

На эти деньги сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию зерновых культур — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Ранее из федеральной казны свердловским производителям зерна было направлено 47,9 млн рублей. Таким образом, общий объем поддержки по данному направлению составит 95,1 млн рублей.

Накануне "Областная газета" писала, что в области перевыполнен план по сбору зерна. В основном зерновые культуры, выращенные на Среднем Урале, идут на корм животным.

Напомним, в этом году местным аграриям будет направлено более 4 млрд рублей (из бюджетов всех уровней). Поддержка предоставляется по нескольким направлениям. В их числе — предоставление грантов "Агростартап", поддержка хлебопекарных предприятий, "молочные" субсидии.