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Общество
30 сентября 2022, 17:22

Средний Урал отметил митингом-концертом включение в состав РФ новых регионов

  Валерия Белякова
Концерт

Свердловская область устроила в Екатеринбурге концерт в честь включения в состав РФ новых субъектов. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге провели праздничный концерт-митинг, посвященный присоединению к России Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщает корреспондент "Областной газеты", праздник организовали у Дворца молодежи в Екатеринбурге. На него пришли порядка 9 тысяч человек, несмотря на прохладную погоду. Сцена украшена баннерами с лозунгами: "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон – Мы Вместе". Митинг открыли гимном России. 

Фото: Полина Зиновьева

Собравшихся поприветствовал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 

"Дорогие друзья, мы с вами становимся участниками исторического события: четыре региона приняли решение войти в состав Российской Федерации. Люди заслужили это право на самоопределение, и они хотят быть с нами, и Урал поддержит это решение. Многие годы они терпели и ждали, когда будет такая возможность. Мы помогали всегда. Тысячи тонн гуманитарного груза Свердловская область отправила на территорию Донбасса. Мы и сейчас продолжаем поддерживать тех, кто ушел с территории Свердловской области защищать рубежи нашей России", — отметил Олег Чемезов. 

Фото: Полина Зиновьева

С поздравительной речью выступила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 

"Несколько лет назад мы с вами стали свидетелями исторического события. Жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли для себя важное решение войти в состав России, жить, развиваться, строить свое будущее с нами. Еще с 18 века Новороссия входила в состав России, ее жители мужественно и стойко защищали южные границы и всегда считали, ощущали и были единым целым нашего сильного, могучего государства. Референдум восстановил историческую справедливость", — сказала она. 

Концерт сопровождался выступлением музыкантов, а также трансляцией видео с жителями новых регионов, которые благодарили за помощь россиян и уральцев в частности.

"Огромное спасибо вам за то, чтобы оказываете помощь нашей республике и городу Макеевке. У нас один путь, мы одна страна, мы Россия", — прозвучало с экрана обращение жительницы ДНР.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. 

Областная газета Свердловской области

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