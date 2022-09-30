Темы дня

Общество
30 сентября 2022, 18:21

Владимир Путин обвинил англосаксов в аварии на "Северном потоке"

Владимир Путин

Владимир Путин выступил с обращением на церемонии подписания документов о вступлении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Фото: прямая трансляция выступления президента

Президент России Владимир Путин выступил с обращением на церемонии подписания документов о вступлении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Он заявил, что аварии на "Северном потоке" виноват Запад.

"Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что 26 сентября на одной из ниток трубопровода "Северного потока-2" произошла авария — в районе датского острова Борнхольм в трубе "А" было зафиксировано снижение давления. После этого в тот же день давление упало на обеих нитках "Северного потока".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о наличии в аварии следа западных спецслужб. Сегодня Дания установила, что трубопроводы были повреждены взрывчаткой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.09.2022, 20:06 / Политика
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
30.09.2022, 19:16 / Политика
Главное из обращения Владимира Путина по случаю вхождения в РФ новых территорий
30.09.2022, 18:21 / Общество
Владимир Путин обвинил англосаксов в аварии на "Северном потоке"
30.09.2022, 18:01 / Политика
В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий
30.09.2022, 17:28 / Политика
Владимир Путин призвал прекратить огонь по присоединенным к России территориям