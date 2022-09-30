Владимир Путин обвинил англосаксов в аварии на "Северном потоке"

Владимир Путин выступил с обращением на церемонии подписания документов о вступлении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Фото: прямая трансляция выступления президента

Президент России Владимир Путин выступил с обращением на церемонии подписания документов о вступлении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Он заявил, что аварии на "Северном потоке" виноват Запад.

"Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — сказал Владимир Путин.

Напомним, что 26 сентября на одной из ниток трубопровода "Северного потока-2" произошла авария — в районе датского острова Борнхольм в трубе "А" было зафиксировано снижение давления. После этого в тот же день давление упало на обеих нитках "Северного потока".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о наличии в аварии следа западных спецслужб. Сегодня Дания установила, что трубопроводы были повреждены взрывчаткой.