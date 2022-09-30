Мобилизованные приходят к военкоматам в удобной одежде, с сумками, наполненными необходимыми вещами, теплой одежой и едой. Фото: Полина Зиновьева

Президент России Владимир ПУТИН вечером 29 сентября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил ход проведения в регионах частичной мобилизации. Глава государства еще раз акцентировал, какими критериями в первую очередь должны руководствоваться призывные комиссии на местах: в частности, приоритет должен отдаваться гражданам, имеющим соответствующий опыт. Регионы незамедлительно начали работу над ошибками: по сообщениям СМИ, в Свердловской области вчера сразу несколько военкоматов отменили отправку мобилизованных из-за отсутствия мест в точках общего сбора.

«Разобраться спокойно, без суеты»

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание: такое слаживание, обучение людей – требование, которое должно выполняться неукоснительно», – подчеркнул в ходе совещания Владимир Путин.

Президент поручил исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, – в первую очередь речь идет о призыве граждан, которым по закону полагается отсрочка: это многодетные отцы, люди, имеющие хронические болезни, или уже вышедшие из призывного возраста граждане.

«Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы – например, в госпиталях, – зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей… Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», – отметил Владимир Путин.

Президент напомнил, что для этого по его поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены прокуроры соответствующих уровней. И попросил Генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал.

«Чемодан не распаковываю»

На местах, похоже, слова Владимира Путина об «исправлении ошибок» немедленно приняли к исполнению – и это коснулось не только перечисленных президентом проблем. Не стала исключением и Свердловская область. Вчера корреспондент «ОГ» стала свидетелем отмены отправки мобилизуемых из военного комиссариата Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

За полчаса до назначенного времени к призванным из запаса горожанам и провожающим их семьям и друзьям вышел представитель военкомата, объявивший, что отъезд мобилизуемых переносится. «Сегодня никто никуда не поедет по техническим причинам», – сказал он, пояснив, что все, прошедшие медкомиссию и призванные к отправке, обязательно уедут в ближайшие дни.

Судя по реакции мобилизованных, новость о короткой отсрочке их не обрадовала: они были настроены на отправку. Артём Ходяков – доброволец. Его провожали мама и супруга. «Буду сидеть на чемодане, не распаковывая. У меня там собрано все необходимое: балаклавы, тактические перчатки, рюкзак, теплые вещи, спальник, коврик, еды на трое суток. Никакого беспокойства и переживаний нет. Я служил в погранвойсках с 1998-го по 2000 год. Считаю, правильно, что берут подготовленных ребят, – рассказал он корреспонденту «ОГ».

По информации местных СМИ, отправку мобилизованных отложили и в ряде других военкоматов – в частности, в Кировском районе уральской столицы, а также в Первоуральске, Артемовском, Ревде. По данным агентства ЕАН, отправка в военные учебные центры могла прекратиться в связи с тем, что закончились места в казармах учебных центров в 32-м военном городке и в Елани. «Отправки перенесены до особых указаний по решению штаба Центрального военного округа», – пояснили «ОГ» в Военном комиссариате Свердловской области.