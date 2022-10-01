Из Кольцово за границу выпускают без ограничений

Ранее Свердловский военком разрешил резервистам покидать пределы РФ. Фото: Александр Лакедемонский

Россиян, вылетающих за границу из аэропорта Кольцово, выпускают без ограничений. Об этом сообщил корреспондент "ОГ", отправляющийся в Турцию.

"Никаких документов; подтверждающих, что гражданин не подлежит мобилизации, сотрудники пограничного контроля не требуют. Интересуются только целью поездки и датой приобретения билета или тура", — рассказывает корреспондент.

Он уточнил, что речь не идет о странах СНГ, так как таможня для них проходит отдельно.

Число желающих вылететь в страны постсоветского пространства заметно больше количества отправляющихся в дальнее зарубежье. При посадке на рейс до Алма-Аты преобладала молодежь призывного возраста.

Напомним, 29 сентября Минобороны РФ дало разъяснения по поводу возможности россиян выезжать за пределы страны после объявления мобилизации. Согласно им, это можно делать без разрешения военных комиссариатов.

Кроме того, врио военного комиссара Свердловской области ранее внес изменения в приказ о частичной мобилизации на территории региона. Он исключил из документа пункт, запрещающий покидать резервистам пределы России.