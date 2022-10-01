Многодетные отцы могут получить отсрочку от мобилизации в России

Также отсрочка может появиться у родителей, которые являются единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды. Фото: Павел Ворожцов

Члены фракции "Новые люди" внесли в Госдуму РФ законопроект, который расширит перечень лиц, имеющих право на получение отсрочки от частичной мобилизации. В список предлагают включить многодетных отцов и одиноких родителей.

Авторы инициативы считают необходимым освободить от мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих несовершеннолетнего ребенка без матери (отца). Также в список предлагают включить граждан, у которых есть супруга со сроком беременности не мене 22 недель и как минимум 2 несовершеннолетних ребенка.

Помимо этого отсрочка может появиться у родителей, которые являются единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, а также у граждан, которые являются единственными сыновьями или дочерями одинокого родителя.

Кроме того, как сообщает ТАСС, законопроектом предлагается дать отсрочку сыновьям и родным братьям военнослужащих, погибших в связи с исполнением ими воинских обязанностей, и граждан, которые умерли в период прохождения военных сборов.

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