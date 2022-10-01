Кабмин РФ продлил программу по поддержке многодетных семей с ипотекой

Программа дает многодетным семьям право получить от государства 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает программу поддержки многодетных семей с ипотекой. Теперь она будет действовать до конца 2023 года.

Эта программа дает многодетным семьям право получить от государства 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

Согласно новому постановлению правительства, эта мера поддержки будет распространяться на семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. Срок заключения кредитного договора для таких семей также продлили на год — до 1 июля 2024 года.

Согласно информации на сайте федерального кабмина, в 2023 и 2024 годах на реализацию программы будет выделено около 90 млрд рублей.

Новое постановление было утверждено в рамках исполнения поручений президента РФ, которые он дал по итогам заседания президиума Госсовета в мае 2022 года.