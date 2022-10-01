Евгений Куйвашев и Сергей Кравцов провели встречу с педагогами-призерами конкурса "Мастер года"

Победителями регионального этапа стали 85 человек. Фото: Полина Зиновьева

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели 1 октября встречу с призерами Всероссийского конкурса среди педагогов профобразования "Мастер года". Также в мероприятии участвовала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проходит в три этапа: отборочный, региональный и заключительный. В этом году он проводится во второй раз. Участие в нем приняли 2,7 тысячи человек, а победителями регионального этапа стали 85 человек.

Фото: Полина Зиновьева

В 2022 году конкурс проходит в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" и в учебных заведениях Свердловской области. Как отметили в региональном департаменте информполитики, Средний Урал выбран первой центральной площадкой проведения мероприятий Дня среднего профобразования.

"От профессионального образования во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого и среднего бизнеса. Если не будет рабочих специальностей, то никакого производства, промышленности не будет. <...> Вы действительно выбрали очень важное такое направление — мастер. Фактически — от вас зависит качество подготовки кадров", — обратился Сергей Кравцов к участникам встречи.

Фото: Полина Зиновьева

Он также поблагодарил Евгения Куйвашева за организацию мероприятий на высоком уровне. В свою очередь губернатор отметил, что на встрече собрались мастера высокого класса, каждый из которых вносит серьезный вклад в укрепление кадрового потенциала страны и развитие образования.

Фото: Полина Зиновьева

"Уверен, что участие в конкурсе подарило вам созидательный настрой, вдохновило на разработку и внедрение новых педагогических практик, придало уверенности в том, что вы занимаетесь действительно очень важным и нужным делом – готовите востребованных специалистов для развития российской экономики", — отметил Евгений Куйвашев.

Также губернатор заявил, что для Среднего Урала подготовка специалистов является ключевым элементом укрепления промышленного потенциала и экономического развития региона.