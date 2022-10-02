Победная домашняя серия "Автомобилиста" прервалась на цифре 8

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел первое поражение на своем льду в нынешнем чемпионате КХЛ: "шоферы" уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" с сухим счетом 0:4.

Это был 13-й матч "Автомобилиста" в сезоне, и дурная примета сработала. Тревожные мысли у поклонников команды появились уже на разминке, когда стало ясно, что во встрече не сыграет француз Стефан да Коста — лучший бомбардир и ассистент КХЛ по состоянию на утро воскресенья.

Правда, начало матча вышло для хозяев удачным. Они заперли уфимцев в зоне, из которой те почти не выбирались. Соотношение бросков в какой-то момент было 7:0 в пользу "Автомобилиста". Но забить команда не сумела.

Ближе к концу периода гости выровняли игру, а в середине второго — открыли счет: капитан "шоферов" Сергей Широков схлопотал двухминутный штраф, и "Автомобилист" подтвердил звание худшей команды КХЛ по игре в меньшинстве, пропустив уже 18-ю шайбу.

Окончательно все решилось в начале третьего периода, когда "Салават Юлаев" за минуту забил 2 гола.

За 2 минуты до сирены "Автомобилист" заменил вратаря на шестого полевого игрока и получил еще один гол в пустые ворота.

"Автомобилист" проиграл с сухим счетом второй раз в сезоне (ранее он уступил "Барысу" — 0:2).

Несмотря на поражение, "шоферы" сохранили первую строчку в турнирной таблице "Востока".