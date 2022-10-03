Десять свердловских полицейских поборются за звание "Народный участковый"

Борьбу за звание продолжают семь мужчин и три женщины. Фото: сайт ГУ МВД России по Свердловской области

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса "Народный участковый — 2022". В финал прошли 10 из 46 претендентов.

Большее число голосов от свердловчан получили офицеры из Ирбита, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Тавды, Лесного, Сухого Лога, Алапаевска и Североуральска. С анкетами участников второго этапа можно ознакомиться здесь. Выбрать лучшего предлагается с 7 по 16 октября.

Как отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых: "Цель данного мероприятия — повышение престижа службы и налаживание более конструктивного взаимодействия с населением по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Победившие в первом этапе теперь будут состязаться за право стать лучшим участковым на Среднем Урале, чтобы в итоге принять участие в финале конкурса в Москве".