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Общество
3 октября 2022, 13:11

Татьяна Москалькова посетит Екатеринбург с трехдневным визитом

  Нина Георгиева
Татьяна Москалькова

Во время визита российский уполномоченный также может посетить VIII Уральский форум конституционалистов. Фото: Владимир Мартьянов

Завтра, 4 октября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибудет в Екатеринбург. Визит будет трехдневным.

Отмечается, что поводом для приезда федерального и региональных омбудсменов стало 25-летие создания института уполномоченных в субъектах РФ (свердловский появился первым в стране), пишет ЕАН.

По данным издания, в рамках мероприятия завтра пройдут семинары. Обсудят работу предприятий в условиях санкционного давления и частичной мобилизации. 5 октября Татьяна Москалькова встретится с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым, 6 октября — примет участие в работе научной конференции в юридическом университете.

Ранее сообщалось, что во время визита российский уполномоченный посетит VIII Уральский форум конституционалистов (с 3 по 8 октября). На нем запланировано проведение нескольких круглых столов.

Областная газета Свердловской области

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