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Общество
3 октября 2022, 16:42

Назначен новый глава ОВД Качканара

новый глава ОВД Качканара

За весомый вклад в поддержание правопорядка Левин награжден рядом ведомственных наград. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Приказ о назначении Константина Левина на должность руководителя ОВД Качканара подписал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Официальное представление нового главы личному составу полиции города состоялось сегодня.

По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, на новом посту перед Константином Левиным стоят следующие задачи: повышение раскрываемости преступлений, активизация работы по защите интересов законопослушных граждан, повышение уровня профмастерства личного состава.

Досье

Константин Евгеньевич Левин вырос в Новой Ляле. Там же после окончания УрЮИ МВД РФ начал служебную карьеру в органах внутренних дел. Был инспектором ГИБДД, участковым и долгое время сыщиком уголовного розыска, а затем замначальника по оперативной работе. На счету подполковника десятки раскрытых преступлений, в том числе особо тяжких.

Супруга Левина тоже носит погоны МВД, а дочь учится на юриста.

Областная газета Свердловской области

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