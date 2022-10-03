В Свердловской области работает горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации

Если вы оставите сообщение на автоответчике, то вам перезвонят. Фото: Павел Ворожцов

Звонки по номеру 8 800 101-91-11 принимаются в будни с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение можно оставить на автоответчик, позже вам перезвонят.

На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных.

Также на Среднем Урале начал работать telegram-бот, который оперативно предоставит информацию по вопросам частичной мобилизации в регионе. Кроме того, через него можно узнать контактные телефоны и адреса военкоматов, условия для выезда за границу и оставить жалобу.

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