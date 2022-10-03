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Общество
3 октября 2022, 17:53

Свердловчанка стала чемпионкой мира в пожарной эстафете

  Валерия Белякова
Карина Бочкарева

Карина Бочкарева успешно пробежала дистанцию на чемпионате мира по пожарной эстафете. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудница подразделения ГУ МЧС РФ по Свердловской области одержала победу на чемпионате мира по пожарной эстафете. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан).

Карина Бочкарева успешно преодолела первый этап состязаний, пробежав эстафету и задав темп для всей команды. Благодаря чему сборная России пришла к финишу первой.

"Личный состав и руководство Главного управления поздравляет Карину с победой и желает ей новых спортивных достижений", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Карина Бочкарева работает инспектором отделения 54-й пожарно-спасательной части регионального главка МЧС. В первый день мирового чемпионата свердловская спортсменка заняла второе место в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

Напомним, в августе сотрудник МЧС в нерабочее время спас из горящей квартиры трех человек. 

Областная газета Свердловской области

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