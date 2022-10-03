В Свердловской области выбрали «Мастера года»

Евгений Куйвашев с Ириной Демиховой – победительницей Всероссийского конкурса «Мастер года – 2022» Фото: Полина Зиновьева

Первого октября министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ и губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ наградили лауреатов и объявили победителя конкурса педагогов среднего профобразования. В этом году победу одержала Ирина ДЕМИХОВА из Тульской области. Педагоги Среднего Урала в отличие от прошлого года призовых мест не заняли.

Напомним, Всероссийский конкурс «Мастер года» прошел во второй раз. Он направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования (СПО), выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов. В прошлом году победителем стал свердловчанин Дмитрий Кадочников – преподаватель, эксперт и заведующий мастерской «Хлебопечение» Екатеринбургского экономико-технологического колледжа.

В этом году участие в конкурсе приняли 2,7 тысячи педагогов со всей страны. Победителями регионального этапа стали 85 человек – по одному из каждого региона.

Финальный этап конкурса проходил с 28 по 30 сентября в Екатеринбурге, который был выбран местом проведения, исходя из прошлогоднего успеха.

«По традиции, заложенной в конкурсе «Учитель года», мы решили проводить и этот конкурс там, откуда будет предыдущий победитель», – рассказал Сергей Кравцов.

На церемонии награждения лауреатов конкурса «Мастер года – 2022» министр просвещения отметил, что от профессионального образования зависит развитие нашей страны, экономики, малого и среднего бизнеса. По его словам, качество подготовки кадров в России напрямую зависит от педагогов СПО, так как 60 процентов выпускников девятых классов поступают в колледжи и техникумы. Он также поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за высокий уровень организации конкурсных мероприятий в Свердловской области.

В свою очередь глава Среднего Урала обратил внимание на профессионализм финалистов конкурса и значимость их работы в подготовке востребованных специалистов для развития экономики страны, ее промышленности и производств. «В этом году Свердловская область стала площадкой для финального этапа конкурса. И это закономерно. Наш регион – один из лидеров профобразования. У нас больше сотни организаций СПО. В них учится свыше 120 тысяч студентов. Это сравнимо с населением целого города. Подведение итогов конкурса «Мастер года» проходит в канун нового праздника – Дня среднего профессионального образования. Можно сказать, что здесь, на уральской земле, мы закладываем новую традицию», – сказал губернатор.

Десяти лауреатам профессионального состязания вручили почетные дипломы и рюкзаки с ноутбуками. Звание «Мастер года» было присвоено победительнице, набравшей наибольшее количество баллов в финале, – Ирине Демиховой – преподавателю Донского колледжа информационных технологий из Тульской области.

«Я безумно счастлива, что принимаю участие в таком глобальном мероприятии. Спасибо огромное, что дали возможность нам, преподавателям и мастерам, показать себя на всю страну и обменяться ценным опытом, который мы будем нести долгие годы», – поделилась победительница.

В этот раз свердловские педагоги не вошли в число призеров. В финальном этапе конкурса регион представляла преподаватель Камышловского педагогического колледжа Анна Касьянова.

Справка Всероссийский конкурс «Мастер года» включает в себя три этапа: отборочный, региональный и заключительный. Они направлены на то, чтобы участники могли продемонстрировать свои профессиональные навыки, опыт и компетентность, знание передовых технологий и умение взаимодействовать с учениками. Конкурс проводится Институтом развития профессионального образования при поддержке Минпросвещения России.