Мобилизованные россияне могут обжаловать решение по призыву через Госуслуги

Для подачи заявки надо зайти на главную страницу Госуслуг и выбрать под поисковой строкой вкладку "частичная мобилизация". Фото: скрин сайта Госуслуги

На портале Госуслуг появилась возможность обжаловать решение по призыву в рамках частичной мобилизации. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором гражданин состоит на воинском учете.

"Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы", — говорится на портале.

Отмечается, что подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для этого необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие возможность отсрочки.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.

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