Сформирован первый блок мер для решения проблем малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

Перечень вопросов для оперативного решения подготовлен после встреч с представителями деловых объединений. Фото: Алексей Кунилов

По результатам встреч первого зампредседателя Правительства РФ Андрея Белоусова с представителями деловых объединений сформирован первый блок мер поддержки. Их запустят в ближайшее время.

По словам первого вице-премьера, дополнительные меры "должны включаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме". Он также подчеркнул, что важно сохранить рабочие места и производства, а также минимизировать издержки для бизнеса.

Фото: telegram-канал Правительства РФ

Андрей Белоусов также поручил федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим бизнесу грантовую поддержку, провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы для исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления поддержки. Речь идет о тех, которые связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников, говорится на сайте кабмина.

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