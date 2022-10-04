Проект свердловского МФЦ "ВнеОчереди" получил всероссийское признание

Делегация МФЦ Свердловской области приняла участие во Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областные "Мои Документы" стали победителями Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России — 2021" в номинации "Лучший проект года" в категории "Лучшая практика".

Победу удалось одержать с приложением "ВнеОчереди", которое внедрили на Среднем Урале в прошлом году. С его помощью заявитель может записаться на удобное время в формате 24/7. За все время оно было скачано свыше 300 тысяч раз, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что на VI Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг в Республике Башкортостан побывала свердловская делегация. В ходе своего выступления директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых рассказала о системе "умной" электронной очереди.

По ее словам, программа значительно оптимизировала работу специалистов и позволила сократить время ожидания. Благодаря приложению человек, находясь дома, узнает сколько времени ему придется ждать и когда его пригласят к специалисту.