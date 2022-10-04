Область на карте: новости муниципалитетов

Фото: «Звезда»

Особняк с сюрпризом, кинетические часы, дуб для города – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах на прошлой неделе.

Верхняя Тура

Как пишет «Голос Верхней Туры», в городе на главной площади появятся новые часы с музыкой и подсветкой «Времена года».

Проект реализуют в рамках инициативного бюджетирования, с этой идеей выступил городской совет ветеранов. Декоративная композиция будет состоять из самих часов высотой четыре метра и четырех женских фигур, которые символизируют времена года. У каждой из фигур будут двигаться голова и рука. Например, «Зима» сможет подносить к лицу карнавальную маску. Композиция почти готова, ее установят в течение месяца.

Березовский

Жители округа начали самостоятельно высаживать деревья. Как сообщает «Березовский рабочий», акцию организовали местные общественники.

Цель – помочь горожанам вырастить могучие и красивые деревья почти с нуля. Партию саженцев – по 50 дубков и лиственниц – привезли из питомника в Артемовском и предложили всем желающим забрать деревце в редакции газеты. Дерево можно высадить в удобном для себя месте, но вне городской черты. Первые десять дубков посадили в Новоберезовском.

Асбест

В городе запустили бесплатные курсы начальной военной подготовки для всех желающих, сообщает «Асбестовский рабочий».

Занятия организовало общественное движение «Сильный город», которое объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Инициативой заинтересовались уже несколько десятков человек. Участников будут обучать навыкам обращения с оружием, оказания доврачебной медпомощи, азам военной тактики, связи, чтения топографических карт. Знаниями делятся профильные специалисты, в том числе с боевым опытом. Первое занятие состоялось в этот вторник.

Малышева

Как пишет «Асбестовский рабочий», в поселке сдали пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот.

На прошлой неделе глава округа Мария Рубцова вручила ключи от квартир первым новоселам. Всего новую жилплощадь получат 74 семьи.

Невьянск

В городе, под особняками на городской площади, обнаружили следы кожевенного производства XVIII-XIX веков, сообщает газета «Звезда».

Археологические изыскания в рамках реконструкции особняков Мередина и Нечкина проводят специалисты из Челябинска. Сначала они обнаружили коллекцию мелких предметов, которая, судя по найденным монетам, относится к началу XIX века, а в более глубоких слоях – остатки некоего производства, очень похожего на кожевенное. В частности, исследователи обнаружили кусочки кожи и элементы оборудования (бочки, части подъемного механизма колодца). В ближайшее время специалисты решат, что делать с находкой дальше.

Фото: «Звезда»

Красноуфимск

По сообщению портала «Красноуфимск Онлайн», в городе запустили новый фонтан в сквере у городской администрации.

Это сделано для проверки объекта: на постоянной основе фонтан начнет работать в мае следующего года. Сооружение представляет из себя систему из пяти пенных струй с возможностью регулирования их по высоте, а также динамической подсветкой.

Афанасьевское (Ачитский ГО)

В селе снесли ветхое здание школьного интерната, сообщает «Ачитская газета».

Деревянное строение не эксплуатировалось и очень привлекало местную молодежь. Опасное сооружение ликвидировали, на его месте планируется построить пекарню и магазин.

Кушва

Как пишет «Кушва-онлайн», на городском Мемориале Славы появятся памятные знаки в честь тружеников тыла, детей войны, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей.

С инициативой увековечить в городе память об этих людях выступил кушвинский предприниматель Николай Лебедев. Место для установки знаков выбирали сами кушвинцы путем народного голосования. Памятные знаки уже готовы, их разместят на камне, который будет установлен на Мемориале рядом с памятниками участникам боевых сражений.

Фото: «Кушва-онлайн»