Свердловчан ждут кратковременные отключения телерадиосигнала

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие дни жители Свердловской области могут заметить сбои в работе телевидения и радио. Это связано с техническими работами, а также космическим явлением.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), 5 октября неполадки могут наблюдаться в пгт Верхние Серги, поселках Белоярский и Восточный, деревне Савиново. 6 октября — в деревне Андронова, поселках городского типа (пгт) Арти и Бисерть, поселке Ис, а также в городе Реж. А 7 октября — в Ачите и Бисерти.

Кроме того, из-за солнечной интерференции (искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца) свердловчанам придется до 21 октября слушать радио "Воскресение" с помехами. С 6 до 21 октября — сбои возможны у ряда телеканалов и других радиостанций.