В Екатеринбурге начался рабочий визит омбудсмена РФ Татьяны Москальковой

Татьяна Москалькова проведет в Екатеринбурге с рабочим визитом несколько дней. Фото: Владимир Мартьянов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Екатеринбург. У омбудсмена плотный график работы.

"Сегодня началась рабочая поездка в Екатеринбург, и она особая. Регион отмечает 25-летие института Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Всегда приятно не только поздравить коллег, но и, как говорят, "сверить часы", — сообщила в своем telegram-канале Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что в ходе рабочего визита на Средний Урал ее ждет встреча с губернатором Евгением Куйвашевым. Запланирован круглый стол, темой которого станет роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан.

Также Татьяна Москалькова готовится принять участие в VIII Уральском форуме конституционалистов и вживую пообщаться с людьми.

Напомним, ранее стало известно, что рабочая поездка российского омбудсмена в Екатеринбург продлится несколько дней.