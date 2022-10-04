Госдума рассмотрела законопроект о бесплатном питании для работников железной дороги

Бесплатное питание будет положено сотрудникам, ликвидирующим последствия чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на железной дороге. Фото: Алексей Кунилов

Государственная дума РФ рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатного питания работникам железнодорожного транспорта. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Питание на безвозмездной основе предлагается предоставлять сотрудникам, ликвидирующих последствия чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на железной дороге. Также авторы инициативы считают, что кормить бесплатно необходимо работников, которые занимаются очищением путей от снежных завалов, восстановлением и ремонтом объектов инфраструктуры после аварий.

"Проектом федерального закона предлагается за счет средств работодателя обеспечивать работников железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющих на объектах инфраструктуры определенные виды работ, бесплатным рационом питания (натуральным довольствием)", — сообщается в заключении на проект федерального закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, выплаты, связанные с предоставлением работодателями работникам бесплатного питания, не подлежат обложению страховыми взносами во внебюджетные фонды. Авторам инициативы предстоит доработать проект закона в течение 30 дней, однако замечания комитета не носят концептуального характера.