Татьяна Москалькова поздравила с 25-летием институт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественной церемонии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге омбудсмен РФ Татьяна Москалькова приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 25-летию института Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

"Я хочу выразить огромные слова благодарности главам регионов и, прежде всего, Евгению Куйвашеву, который создал ту атмосферу, которая позволяет раскрыться институту Уполномоченного по правам человека и помогать людям, соединить энергию государственных органов и институтов гражданского общества с тем, чтобы выручить человека и дать ему возможность поверить в справедливость и возможность поиска правды", — цитирует департамент информационной политики Свердловской области уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

В церемонии принял участие и.о. первого заместителя губернатора Алексей Шмыков. Он отметил, что институт омбудсмена на Среднем Урале является важным партнером правительства Свердловской области, помогает в повышении правовой культуры жителей и способствует укреплению гражданского мира.

"Все самые острые, социально значимые проблемы региона мы решаем совместно. Чтобы помочь людям вернуть веру в справедливость, мало быть экспертом права, нужно уметь услышать человека, дать ему опору для восстановления душевного равновесия, сохранения созидательного настроя. За 25 лет в адрес Уполномоченного по правам человека поступило порядка 100 тысяч писем и обращений уральцев, ни одно из них не осталось без квалифицированной юридической консультации и практической помощи", — сказал и.о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Примером успешного сотрудничества института омбудсмена и правительства региона является решение проблемы обманутых дольщиков. Областные власти нашли ресурсы для завершения долгостроев, а уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова вела работу с гражданами. В результате совместных усилий удалось восстановить права граждан, которые получили свое жилье. Свердловский омбудсмен заверила, что продолжит работу по поддержке жителей, чтобы они впредь чувствовали себя уверенно.

"Я благодарна первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю и сегодняшнему губернатору Евгению Куйвашеву, а также всей его команде. Особую благодарность я выражаю Татьяне Москальковой, которая вывела наш институт на серьезный уровень", — сказала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла сегодня в Екатеринбург с рабочим визитом. В столице Урала она проведет несколько дней.