Названа страна-партнер выставки ИННОПРОМ-2023

В ИННОПРОМе ежегодно принимают участие более 600 компаний-экспонентов, 40 000 посетителей. Фото: Алексей Кунилов

Минпромторг России назвал страну-партнера Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в предстоящем году. Ею станет Республика Беларусь.

Ожидается, что участие Беларуси в выставке в этом качестве даст дополнительный толчок для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами.

"Отношения между Россией и Беларусью традиционно развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства. Активный и конструктивный диалог поддерживается сразу в нескольких плоскостях – и на двустороннем треке, и в рамках Союзного государства, и на пространстве Евразийского экономического союза. Реализуется целый ряд крупных взаимовыгодных проектов в ключевых сферах промышленности – автомобилестроение, радиоэлектроника, легкая промышленность, сельхозмашиностроение", – говорится на сайте министерства.

ИННОПРОМ-2023 пройдет 10–13 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Там в том числе представят актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения.

"История сотрудничества Свердловской области и Беларуси наполнена десятками успешно реализованных проектов в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, культуре. Безусловно, главное для нас направление – развитие промышленной кооперации. Многого уже удалось достичь. Уверен, что наше партнерство будет набирать обороты. У нас для этого есть все условия", — передает слова главы Среднего Урала Евгения Куйвашева департамент информполитики региона.

Добавим, в 2022 году страной-партнером ИННОПРОМ выступил Казахстан, в 2021 — Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Япония, Индия, Китай.