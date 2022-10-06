"Уральские авиалинии" завершают возврат денег за отмененные рейсы

В "Уральских авиалиниях" обработали 98% заявок на возврат средств за отмененные рейсы. Фото: Алексей Кунилов

"Уральские авиалинии" продолжают возврат денег пассажирам за отмененные рейсы весной этого года. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, они обработали уже 98% заявок.

За 9 месяцев перевозчик вернул средства 51,5 тыс. клиентов. Всего с начала года в авиакомпанию поступило 52 324 обращения.

"Авиакомпания практически завершила обработку заявлений на возврат за несостоявшиеся перелеты в связи с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России", — уточняет пресс-служба "Уральских авиалиний".

Сейчас в работе осталось 829 заявок на возврат — это 2% от общего числа. В компании пояснили, что для финального платежа не хватает данных. В некоторых случаях некорректны банковские реквизиты, неполностью указаны ФИО клиента или они не совпадают с данными получателя перевода. Также часть пассажиров оплачивали билеты международными картами, а для возврата средств необходимо указать реквизиты российской карты.

В авиакомпании просят клиентов проверять свою электронную почту и не игнорировать сообщения от службы поддержки. При ответе специалисты просят не менять тему письма.

Напомним, возврат денег за отмененные рейсы перевозчик начал производить в августе 2022 года.