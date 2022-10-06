Учебная эвакуация в колледже Ревды закончилась предложением руки и сердца. Видео

Девушка приняла предложение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем на пульт пожарной охраны Ревды поступило тревожное сообщение. В городском педагогическом колледже сработала пожарная сигнализация.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, тревога оказалась учебной, связанной с отработкой действий персонала образовательного учреждения при пожаре. По легенде, из-за условного сильного задымления люди не смогли самостоятельно покинуть одно из помещений колледжа. Прибывшие на место огнеборцы приступили к их эвакуации.

В одном из кабинетов находилась студентка 4-го курса Диана Хакимзянова. При помощи спасустройства девушку вывели на свежий воздух, где ждал ее молодой человек Александр Пивоваров, проходящий службу в 65-й пожарно-спасательной части. Он встал на колено и сделал Диане предложение руки и сердца.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.