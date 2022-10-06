Темы дня

Общество
6 октября 2022, 16:47

Учебная эвакуация в колледже Ревды закончилась предложением руки и сердца. Видео

предложение руки и сердца

Девушка приняла предложение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем на пульт пожарной охраны Ревды поступило тревожное сообщение. В городском педагогическом колледже сработала пожарная сигнализация.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, тревога оказалась учебной, связанной с отработкой действий персонала образовательного учреждения при пожаре. По легенде, из-за условного сильного задымления люди не смогли самостоятельно покинуть одно из помещений колледжа. Прибывшие на место огнеборцы приступили к их эвакуации.

В одном из кабинетов находилась студентка 4-го курса Диана Хакимзянова. При помощи спасустройства девушку вывели на свежий воздух, где ждал ее молодой человек Александр Пивоваров, проходящий службу в 65-й пожарно-спасательной части. Он встал на колено и сделал Диане предложение руки и сердца.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.10.2022, 21:56 / Спорт
"Урал" обыграл "Химки" и покинул зону вылета
07.10.2022, 21:06 / Общество
В свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора
07.10.2022, 20:28 / Экономика
Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения за границей
07.10.2022, 20:00 / Общество
В России ужесточили правила продажи животных
07.10.2022, 19:24 / Политика
В Камышлове переизбрали главу